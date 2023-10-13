В Норильск вновь летит «Полярная сова»

Традиционно в рамках фестиваля пройдёт ряд мастер-классов. Для их проведения приглашены эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска. Кроме того, они выступят в качестве профессионального жюри.

Первые мероприятия фестиваля проведут местные мастера. Так, для тех, кто увлекается мультипликацией, 16 октября в 16.00 в анимационной студии «Экран» кинокомплекса «Родина», которая базируется в Молодёжном центре, пройдёт мастер-класс по раскадровке. Его проведёт Николай Надёжин, педагог с 20-летним стажем, художник, руководитель единственной в Норильске студии комиксов и манги.

Не останется наш фестиваль и без интересной и познавательной лекции о полярной сове и других обитателях Арктики от руководителя детского просветительского центра «Белый мишка» Елены Гудковой. Лекция состоится 17 октября в 16.00 в студии «Экран», вход свободный.

В этот же день серию творческих встреч откроют гости из Санкт-Петербурга. Первыми с норильчанами пообщаются Денис Чернов - российский режиссёр, сценарист и актёр озвучивания, один из создателей и ведущий режиссёр нашумевшего проекта «Смешарики», полнометражного мультфильма «Финик». А также Татьяна Белова, сценарист и креативный продюсер группы компаний «Рики», генеральный директор собственной анимационной компании «Черновик». Участники творческой встречи узнают, что сегодня представляет собой современная анимация, каковы способы её продвижения, а также секреты мультпроизводства.

Встреча состоится после показа премьерного мультфильма «Смешарики снимают кино», который пройдёт в 15.30 в Весеннем зале кинокомплекса «Родина». А на мастер-классе 18 октября в 16.00 в студии анимации «Экран» эксперты расскажут об основных этапах создания мультфильмов на примере своих работ.

18 октября в 15.30 в Весеннем зале кинокомплекса «Родина» в память о Сергее Серёгине, режиссёре, сценаристе, руководителе мастерской режиссуры мультимедиа ВГИК (г. Москва), который был не только бессменным председателем профессионального жюри «Полярной совы» более 10 лет, но и мудрым наставником для участников конкурса, вдохновляющим на новые творческие победы, будет продемонстрирован полнометражный мультипликационный фильм «Чародеи равновесия. Тайна Сухаревой башни».

18 октября в 18.00 в Музее Норильска пройдёт творческий вечер Александра Калашникова, председателя красноярского отделения Союза кинематографистов России, режиссёра, продюсера, директора Красноярской киностудии. Он представит свой документальный фильм «Три музея на берегу» о возрождении традиций личных, именных музеев в старинных поселениях на берегах великого Енисея. А после автор картины пообщается со зрителями.

19 октября в 16.00 в студии «Экран» гостей фестиваля ждёт встреча ещё с одним гостем «Полярной совы» Александром Жоховым. 20 лет назад коренной норильчанин, сотрудник «Родины», стал соавтором идеи создания анимационной студии «Экран» и прослужил её художественным руководителем более 10 лет. Сегодня Александр - житель Санкт-Петербурга, сценарист, режиссёр анимационного и документального кино. В Норильске он проведёт мастер-класс «МультСтудия в кармане», посвящённый съёмке мультипликационного фильма на мобильный телефон. Это набирающий популярность формат фильмов, позволяющий зрителю ощутить присутствие здесь и сейчас.

19 октября в 18.00 в видеозале кинокомплекса «Родина» норильчан приглашают на творческую встречу с Александром Жоховым и Евгением Селивановым, директором детской киностудии «Поиск», директором Ассоциации детских студий мультипликации, членом Союза Кинематографистов РФ (г. Новосибирск). Разговор пойдёт о кинематографии, анимации и её месте в современном кинопроизводстве в стране, а также о том, с какими творческими идеями сегодня в профессию приходит молодёжь и о многом другом.

Центральным событием фестиваля-конкурса станет работа жюри фестиваля. По традиции приз зрительских симпатий в номинации «Анимационное кино» присудит детское жюри. Ежегодно его участниками становятся ученики разных школ города. Взрослое профессиональное жюри включит экспертов в области культуры, кинематографии, мультипликации и художественных искусств. Им предстоит просмотреть сотни работ индивидуальных авторов и детских коллективов.

Торжественное закрытие фестиваля, подведение итогов и вручение заслуженных наград состоится 20 октября в 18.00 в Весеннем зале «Родины».

До 22 октября продлится эхо фестиваля: работы победителей конкурса можно будет увидеть в открытом доступе на Youtube-канале «Родины» и в социальных сетях кинокомплекса:

Telegram: https://t.me/rodinansk

Одноклассники: https://ok.ru/group/57322760372285

ВКонтакте: https://vk.com/rodina.norilsk