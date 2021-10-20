В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»

Открыла проект лекция «Леонардо да Винчи – вне времени». Первыми его посетителями стали воспитанники школ Кайеркана и ученики Норильской детской художественной школы имени Н. П. Лоя. Рассказ искусствоведа Марии Кузнецовой вызвал у ребят неподдельный интерес - за плечами у лектора огромный опыт работы в Русском музее Санкт-Петербурга. На большом экране ребятам показали самые популярные работы великого художника: «Портрет Джиневры де Бенчи», «Дама с горностаем», «Поклонение волхвов», «Тайная вечеря», «Крещение Христа» и всем известную «Джоконду». Зрители вместе с Марией проникли в замысел творца и обсудили детали и образы полотен. Также для гостей была организована фотозона - инсталляция «Мастерская гения», где они смогли сделать необычные фото на память.

В честь запуска проекта среди школьников был разыгран смартфон. Его счастливой обладательницей стала Екатерина Тимошина, ученица 9 «Б» класса средней школы № 45. Суперприз предоставило Норильское отделение «Единой России».

Напомним, всероссийская программа «Пушкинская карта», направлена на проведение образовательных мероприятий в области искусства и развитие творческого и интеллектуального потенциала молодёжи от 14 до 22 лет.