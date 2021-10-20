МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»

В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»

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В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»

В связи с этим в городе проходит ряд арт-лекториев «КРУГоЗОР».

В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»В Норильске дан старт всероссийской программе «Пушкинская карта»

Открыла проект лекция «Леонардо да Винчи – вне времени». Первыми его посетителями стали воспитанники школ Кайеркана и ученики Норильской детской художественной школы имени Н. П. Лоя. Рассказ искусствоведа Марии Кузнецовой вызвал у ребят неподдельный интерес - за плечами у лектора огромный опыт работы в Русском музее Санкт-Петербурга. На большом экране ребятам показали самые популярные работы великого художника: «Портрет Джиневры де Бенчи», «Дама с горностаем», «Поклонение волхвов», «Тайная вечеря», «Крещение Христа» и всем известную «Джоконду». Зрители вместе с Марией проникли в замысел творца и обсудили детали и образы полотен. Также для гостей была организована фотозона - инсталляция «Мастерская гения», где они смогли сделать необычные фото на память.

В честь запуска проекта среди школьников был разыгран смартфон. Его счастливой обладательницей стала Екатерина Тимошина, ученица 9 «Б» класса средней школы № 45. Суперприз предоставило Норильское отделение «Единой России».

Напомним, всероссийская программа «Пушкинская карта», направлена на проведение образовательных мероприятий в области искусства и развитие творческого и интеллектуального потенциала молодёжи от 14 до 22 лет.

20 октября в 14:00 340
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