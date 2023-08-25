В Норильске День российского кино пройдёт под девизом «НАШЕ! Кино»

Так, в кинокомплексе «Родина» праздничные мероприятия начнутся с обзорной экскурсии по кинозакулисью «С чего начинается Родина». Начало в 13.00.

В осеннем фойе развернётся экспозиция «Великие актёры. Остановка Север...». Она расскажет об артистах всесоюзного масштаба, чья карьера начиналась и развивалась на норильской земле, — Иннокентии Смоктуновском и Георгии Жжёнове. На выставке можно будет увидеть редкие кадры с этими артистами и узнать факты их выдающихся биографий. В видеозале с 12.00 до 18.30 и 27 августа с 13.00 до 18.00 пройдут показы фильмов с их участием: «Берегись автомобиля», «Экипаж», «Чайковский», «Горячий снег», «Гамлет», «Ночной гость».

Кинопраздник продолжится и в ночное время. 26 августа с 21.30 до самого утра пройдут три показа фильмов: лидера российского проката 2022 года «Чебурашка»; снятого в космосе фильма «Вызов» и одной из самых кассовых лент года — «Праведник».

Вход на кинопоказы — по пригласительным бесплатным билетам, получить которые можно в кассе кинокомплекса.

В Талнахе в культурно-досуговом центре им. Высоцкого гости и жители района смогут посмотреть три лучших фильма отечественного кинопроката 2023 года: семейную комедию «Чебурашка» режиссёра Дарьи Сагеевой; драму «Вызов» режиссёра Клима Шипенко; военную драму «Праведник» режиссёра Сергей Урсуляка.

В фойе второго этажа будут обустроены тематическая фотозона «СтопКадр» и выставка ретропостеров. Также в этот день пройдёт розыгрыш призов от спонсоров.

В Кайеркане в культурно-досуговом центре «Юбилейный» 26 августа с 20.00 стартуют показы лучших фильмов отечественного кинопроката «Чебурашка», «Вызов», «Праведник».

Кроме того, гости смогут проверить свои знания российских фильмов. Знатоки получат памятные призы.

В фойе первого этажа продолжит работу выставка «Легенды российского кино». Также в фойе разместится тематическая фотозона «Сам себе режиссёр!».