В Норильске наградили лучших работников культуры

Награды от губернатора Красноярского края и краевого министерства культуры, а также почётные грамоты и благодарственные письма главы города Норильска и городского Совета депутатов собравшимся вручал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб.

«Примите поздравления от ваших товарищей-физкультурников. В нашем городе ни одно мероприятие не обходится без вашего профессионального сопровождения. Вы дарите нам море улыбок, радость и хорошее настроение. Хочу отметить, что Норильск лидирует среди северных городов и моногородов по спектру услуг дополнительного образования для развития творческих способностей нашей молодёжи. Время сейчас непростое, и я желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, тепла и уюта в ваших домах», — обратился он к героям дня.

Награды получили 49 норильчан.