В Норильске откроется первая выставка видеокартин о родном городе, снятых молодёжью

«Мы приглашаем школьников и студентов принять участие в конкурсе видеороликов. Основные требования: горизонтальная съёмка, хронометраж до двух минут, авторский видео- и фотоматериал», — поясняет Анна Воробьёва, директор АНО «ЦКИ «Мята».

Победителей выставки «Погружение в Норильск» будут определять по трём возрастным категориям: 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше. Победители получат ценные призы — экшн-камеры, штативы для видео- и фотосъёмки, триподы для сэлфи-съёмки.

«Главная особенность проекта в том, что горожане увидят не «прилизанный» и уже давно знакомый им Норильск. Мы надеемся, что получим от конкурсантов искренние зарисовки из жизни Норильска: нетипичные места города; возможно, неформальную субкультуру; родные дворы с нового ракурса или, наоборот, типичный день обыкновенной норильской семьи», — делится надеждами Анна Воробьёва.

Приём заявок и видеороликов в рамках проекта «Погружение в Норильск» продлится до 26 ноября. Отправить свою работу можно на электронную почту cki_myata@mail.ru, с пометкой в теме «Погружение в Норильск».

Положение конкурса доступно по ссылке.