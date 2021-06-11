В Норильске откроется самый северный музей современного искусства

Здесь в последние годы в части заброшенных помещений музейщики организовали временную площадку для экспериментов современных художников. Члены Градостроительного совета Норильска 10 июня единогласно одобрили архитектурный проект нового музея, который презентовали директор Музея Норильска Наталья Федянина и руководитель авторской группы проекта, известный московский архитектор Илья Мукосей.

Интересно, что авторы использовали как апробированные решения лучших мировых проектов по формированию комфортной городской среды, так и новаторский подход. На градсовете особо отметили оригинальный вид фасада здания АММА — он выглядит словно сияющий источник тепла и света, что будет весьма эффектно смотреться во время полярной ночи. Среди других особенностей — и открытый тип хранения фондов, когда вся музейная коллекция будет доступна публике.

Комплекс АММА задуман как органичное продолжение создаваемого рядом городского парка «Озеро Долгое». Новое музейное пространство на площади 8,5 тыс. кв. м планируют открыть в 2025 году.

Глава Норильска Дмитрий Карасев заметил, что наряду с реновацией жилищного фонда важно и развитие социальной составляющей, ведь людям должно быть интересно и комфортно жить в нашем городе. А реализация значимого проекта стала возможной благодаря выделенному ранее компанией «Норникель» дополнительному финансированию программы развития города в размере 150 миллиардов рублей.

Наталья Федянина уточнила, что следующим шагом в масштабной реорганизации муниципальной музейной сети станет реконструкция и реэкспозиция основного музея на Ленинском проспекте, 14. Благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина продолжается работа над концепцией современного общественного пространства, которую горожанам представят в конце этого года.