В Норильске откроется выставка «Объяснение в любви» к юбилею его почётного гражданина Гунара Кродерса

Музей Норильска предлагает вспомнить имя, судьбу и публикации летописца норильской культуры. Старожилы знают его как автора многих статей о Норильске, редактора газеты «Горняк». Долгие годы Гунар Кродерс сотрудничал с «Заполярной правдой», опубликовавшей в 1990-х его воспоминания «Живу и помню» о временах, когда семья известных театральных деятелей Кродерсов была незаконно репрессирована и сослана из Риги в Красноярский край.

В юбилейной выставке музей представит предметы из личного комплекса Гунара Робертовича, а также они покажут выдающуюся многогранную личность ещё с одной стороны - как увлечённого коллекционера. В экспозиции - коллекция пластинок Гунара Робертовича, которые он собирал в течение жизни, а сегодня их хранит музей. Часть дисков доступны для самостоятельного прослушивания на проигрывателе. Кроме того, будет организована возможность тут же почитать подшивку газетных публикаций автора.

Экспозицией из личного фонда Гунара Кродерса Музей Норильска открывает цикл выставочных проектов этого года - «Музейный календарь». В пространстве научной библиотеки музея будут широко представлены редкие музейные собрания, тематические и личные коллекции из фондов Музея Норильска. Первую выставку цикла можно посетить с 23 января ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу - с 13.00 до 21.00.

В связи с действующими ограничительными мерами в музее соблюдается масочный режим и социальная дистанция.