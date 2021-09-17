В Норильске открывается выставка «Чувство места, или Карманный Норильск»

На вернисаже будет представлена серия работ, выполненных гуашью. В них выражена вся эстетика Севера. Его суровость, минимализм пейзажей и тонкие цветовые сочетания произвели на художницу сильное впечатление.

«Архитектурно Норильск поражает меня до глубины души. Эти величественные каменные дома на сваях, выросшие «среди поля», посреди тундры, — я до сих пор к этому не могу привыкнуть… Все здесь пронизывает моё сердце. На домах много следов времени, следов Севера и его суровых условий. Я решила, что буду относиться к потёртой краске и осыпавшейся штукатурке, как к морщинам у пожилых людей — с большим уважением. Эти следы рассказывают историю...», — поделилась автор.

Особое внимание художница уделила символам Норильска — местной архитектуре, истории и культуре, окружающей природе и людям. Всё это Мария изучила и отобразила в «Карманном Норильске» — платках-открытках, вышитых вручную и хранящих особый «код» северной территории.

Вход на выставку свободный. Не забывайте о масочном режиме и социальной дистанции.