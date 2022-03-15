В Норильске представят выставку гравюр «Ксилографы Красноярска за полярным кругом»

Мероприятие приурочено к 80-летнему юбилею Германа Паштова, народного художника РФ, создателя и руководителя первой и единственной в России студии ксилографии.

Ксилография — это древнее мастерство, традиции и каноны которого утрачены и забыты практически повсеместно. Однако в Красноярском крае их продолжают бережно хранить. Главная заслуга в этом принадлежит школе ксилографии Германа Паштова. Это уникальное объединение художников, сформировавшееся в Сибири в 1998 году.

Но история объединения началась гораздо раньше. В 1989 году Герман Паштов возглавил творческую мастерскую книжной графики Красноярского государственного художественного института, ведущей техникой стала ксилография — торцовая и продольная гравюра по дереву. Опытный мастер обучал учеников этому сложному и утончённому искусству. Со временем вокруг наставника организовалась группа студентов, увлечённых новым для Сибири видом графической техники, многие из выпускников стали в стажёрами творческой мастерской графики Российской академии художеств в Красноярске. В Красноярске сложились свои традиции создания ксилографии. Образовалась большая группа сибирских художников, где каждый обладает индивидуальностью, и все они показывают высокое мастерство.