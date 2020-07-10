В Норильске проходит первый инклюзивный дистанционный фестиваль по импровизации «Танцуют все»

Общественная организация под одноимённым названием совместно с ГЦК пригласила принять участие в фестивале танцоров, которые занимаются хореографией профессионально или самостоятельно. Танцевальный конкурс проводится в двух номинациях: свободная форма, когда участник самостоятельно выбирает музыкальный трек, и импровизация под всем известный трек Pharrell Williams — Happy. Победителей наградят уже завтра. Увидеть церемонию онлайн можно в 15.00 в прямом эфире в социальной сети Instagram в аккаунтах ГЦК @gcknorilsk и организации «Танцуют все» @norilskdance.