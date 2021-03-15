В Норильске пройдёт фестиваль мультфильмов

В программе: мультсборники студий «Пчела» и «Да», школы-студии «Шар», новинки от «Союзмультфильма».

Также для детей и взрослых будут организованы увлекательные мастер-классы по анимации под руководством специалистов из Красноярска, Новосибирска и Москвы, среди которых педагоги мультстудии «Академия волшебников» Александр Слепченко и Людмила Светличная, педагог-аниматор, лауреат и призёр российских и международных анимационных фестивалей Ульяна Шалыгина, режиссер мультсериала «Простоквашино» Михаил Солошенко.

Юные норильские аниматоры познакомятся с новейшими технологиями в области мультимедиа и затем под руководством профессионалов создадут мультфильмы.

Также приглашенные специалисты обучат педагогов норильских анимационных студий.

19 марта пройдёт встреча с режиссером студии «Союзмультфильм» Михаилом Солошенко.

20 и 21 марта мульт-показам будет предшествовать развлекательно-игровая программа от союза аниматоров и игротехников «Шалуны».

Также для участников фестиваля будет организованы тематическая фотозона, выставка и другие активности. Специально для фестиваля подготовлены интересные Instagram-маски и стикеры для мессенджеров.

Освещать события фестиваля будут юные блогеры - участники онлайн-школы «Анимационный критик», обучение в которой завершилось 7 марта. Ребята научились снимать видео, брать интервью, анализировать увиденное.

С афишей можно ознакомиться на сайте кдц-высоцкого.рф. Стоимость билета на мульт-показ 150 руб. Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться.

Подробная информация по телефону 37-21-84.

Добавим, что генеральный партнёр фестиваля Фонд Михаила Прохорова.