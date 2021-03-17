В Норильске пройдёт Неделя детской и юношеской книги

А начнётся Неделя детской и юношеской книги с театрализованного представления. В Центральном районе на сцене Городского центра культуры ученики начальных классов увидят современные вариации на тему «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца.

В Кайеркане эту сказку юные зрители смогут посмотреть 22 марта в КДЦ «Юбилейный». А также в этот день в КДЦ им. Высоцкого для маленьких читателей состоится представление «Ходит сказка по земле».

Перед началом представлений во всех районах специалисты библиотек проведут игровые развлекательные программы.