МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске пройдёт Неделя детской и юношеской книги

В Норильске пройдёт Неделя детской и юношеской книги

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В Норильске пройдёт Неделя детской и юношеской книги

С 19 по 28 марта в Норильских библиотеках пройдут различные развлекательные программы, встречи, громкие чтения и многое-многое другое.

В Норильске пройдёт Неделя детской и юношеской книги

А начнётся Неделя детской и юношеской книги с театрализованного представления. В Центральном районе на сцене Городского центра культуры ученики начальных классов увидят современные вариации на тему «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца.

В Кайеркане эту сказку юные зрители смогут посмотреть 22 марта в КДЦ «Юбилейный». А также в этот день в КДЦ им. Высоцкого для маленьких читателей состоится представление «Ходит сказка по земле».

Перед началом представлений во всех районах специалисты библиотек проведут игровые развлекательные программы.

17 марта в 18:10 490
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