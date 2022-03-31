В Норильске пройдёт отбор абитуриентов для поступления во Всероссийский государственный институт кинематографии

Александр Федоров – режиссер, педагог, актёр, профессор ВГИКа им. С.A. Герасимова, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат премии правительства РФ в области культуры, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства. Постановщик более 60 спектаклей в России и по всему миру. С 2007 года преподает во ВГИКе на актёрском факультете.

Абитуриентам Норильска и Дудинки предлагается пройти прослушивание, которое включает в себя чтение наизусть нескольких литературных произведений: стихотворение, басню, прозу. Они должны отличаться друг от друга по содержанию и жанру, что даёт возможность полнее выявить способности поступающего и широту его творческого диапазона. Также проводится проверка музыкальных и пластических данных абитуриентов.

Прошедшие творческий тур отборочного прослушивания допускаются к вступительным экзаменам и подают документы в приёмную комиссию института.

Приём документов стартует 18 июня и продлится до 7 июля.

Прослушивание состоится 20 апреля с 14.00 до 20.00 в Норильской детской школе искусств по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 17а. При себе необходимо иметь паспорт.

Записаться на прослушивание можно на сайте www.dmtya.ruв разделе «Абитуриентам ВГИКа».

Телефоны для справок: 8(495)6253319, 8(903)5845199, 8(962)9680490 с 10.00 до 19.00 (время московское).