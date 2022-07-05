В Норильске пройдёт традиционная региональная фотовыставка «ТаймырФотоГода-2022»

На выставке будут представлены лучшие работы, прошедшие конкурсный отбор, актуальное творчество фотографов региона. Постоянный партнёр проекта – фотоклуб «Таймыр». Основная цель выставочного проекта - объединение местных фотографических сообществ, популяризация и развитие фотоискусства на Таймыре, поддержка региональных фотохудожников и презентация новых работ, представляющих нашу территорию и события.

Проект является условно конкурсным и рассчитан на участников, всерьёз увлечённых фотографией. При отборе работ организаторы принципиально уходят от субъективной оценки творчества и распределения снимков на первые-вторые-третьи места. Само включение фотографических серий в выставочный проект свидетельствует о признании автора и заявленных работ. В этом году в оргкомитет поступило 58 заявок. Отбор выставкома прошли самые оригинальные, сильные, эмоциональные и качественные фото. В роли приглашённых экспертов - проектные фотографы и художники Сергей Потеряев (Екатеринбург) и Лёша Павлов (Санкт-Петербург).

Вход на открытие выставки свободный. Далее норильчане смогут посетить её с 13 июля по 7 августа ежедневно с 11.00 до 19.00 кроме понедельника, в пятницу - с 13.00 до 21.00. Билеты доступны по Пушкинской карте.