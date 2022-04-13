В Норильске пройдёт выставка работ финалистов и лауреатов конкурса «Молодые фотографы России» 2010-2020 годов

Союз фотохудожников России впервые представит в Заполярье репрезентативную картину молодого поколения отечественной фотографии, которая складывалась на протяжении десяти лет работы с талантливыми фотографами из разных уголков страны. Конкурс «Молодые фотографы России» долгие годы остаётся единственной общероссийской фотографической площадкой, на которой ежегодно встречаются и соревнуются как документалисты, так и концептуальные фотографы. Итоговые выставки всегда тематически разнообразны, многогранны по содержанию и визуальному решению.

«Развитие цифровых технологий и фототехники вывели фотографию на уровень технического совершенства, недосягаемый с точки зрения плёночной фотографии. Фотография стала совершенно другой, как бы моё поколение не ностальгировало по старой доброй плёнке. Изменилась сама парадигма фотографии, и лучшие проекты конкурса уверенно подтверждают этот факт», - говорит Наталья Ударцева, куратор Всероссийского фотоконкурса и фестиваля «Молодые фотографы России».

В Норильске проект развернётся на четырёх музейных площадках: в художественной галерее, в Музее Норильска, в полярной арт-резиденции PolArt и в Талнахском филиале музея. Открытие выставки в художественной галерее состоится завтра в 18.00. Сразу после кураторской экскурсии в 19.00 начнется лекция Натальи Ударцевой «Фотография как инструмент исследования и повествования» в рамках партнёрского проекта «Обогатительная фабрика» медиакомпании «Северный город».

Экспозиция «Молодые фотографы России» продолжает серию фотографических проектов Музея Норильска: сегодня в музее представлена выставка репортажной фотографии патриарха норильской журналистики Николая Плеханова «Таймырские встречи», организованная к 90-летию мастера, уже завтра организаторы объявят традиционный открытый конкурсный отбор для норильских и таймырских фотографов на участие в выставке «ТаймырФотоГода». 29 апреля к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне музей при поддержке компании «Норникель» представит выставочный проект «Военным фотографам посвящается» из фондов Мультимедиа Арт Музея (МАММ, Москва). Следите за музейными анонсами.

Вход на открытие выставки «Молодые фотографы России» 14 апреля в 18.00 свободный. С 15 апреля посетить её можно будет ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника, в пятницу с 13.00 до 21.00. Запись на экскурсии по телефону: 46-13-27.