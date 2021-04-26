В Норильске пройдёт XV региональный конкурс хореографических коллективов «Гран-па» им Л.И. Малининой

С 29 апреля по 3 мая на сцене выступят детские хореографические коллективы образовательных учреждений, а также самодеятельные хореографические коллективы Норильска, Таймыра и других районов Красноярского края.

В этом году конкурсные просмотры пройдут на четырёх площадках:

29 апреля в 11.00 - КДЦ им. Вл. Высоцкого (просмотр коллективов Талнаха);

30 апреля в 10.00 - ГДК Дудинки (просмотр коллективов Дудинки);

в 15.00 - КДЦ «Юбилейный» (просмотр коллективов Кайеркана);

1 мая в 11:00 - Норильская детская школа искусств (просмотр коллективов Центрального района и Оганера).

Участников разделят на три возрастные группы: 11-13 лет, 14-17 лет и 18-25 лет. Коллективы смогут заявиться по девяти номинациям:

- классический танец;

- народно-сценический танец;

- стилизованный танец;

- эстрадный танец;

- сюжетно-игровой танец;

- малые формы;

- соло;

- бальный танец;

- современный танец (контемпорари, джаз, модерн).

Оценивать мастерство хореографических коллективов будет приглашённое жюри:

- Иван Константинович Карнаухов - артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета;

- Елена Викторовна Слободчикова - художественный руководитель Центра современной хореографии, педагог Сибирского государственного университета, директор Международного фестиваля современной хореографии «Айседора»;

- Александр Валентинович Лабушнян - заслуженный артист Российской Федерации, солист Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко, педагог-хореограф театра танца «Орленок» города Красноярска.

3 мая в 12.00 в Городском центре культуры состоится гала-концерт и награждение участников победителей конкурса.

Вход на конкурсные выступления свободный. Количество мест ограничено. Билеты на гала-концерт продаются в кассе Городского центра культуры, тел. 22-99-14.