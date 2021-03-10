МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске пройдёт XXII региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»

В Норильске пройдёт XXII региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»

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В Норильске пройдёт XXII региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»

Уже на следующей неделе в шести исполнительских номинациях за лауреатские места будут бороться около 160 участников в возрасте от 8 до 20 лет.

В Норильске пройдёт XXII региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»

С 12 по 15 марта в Норильской детской школе искусств пройдут прослушивания учащихся образовательных учреждений культуры Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Председателями жюри конкурса в этом году станут: Пётр Казимир, заслуженный деятель искусств республики Тыва, профессор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, заведующий кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов; Владимир Потапов, заслуженный работник культуры, доцент, преподаватель специального фортепиано Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского; Илья Николаев, старший преподаватель Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Награждение лауреатов состоится 16 марта.

Фото из открытых источников
10 марта в 11:24 430
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