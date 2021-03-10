В Норильске пройдёт XXII региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»
В Норильске пройдёт XXII региональный фестиваль - конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»
Уже на следующей неделе в шести исполнительских номинациях за лауреатские места будут бороться около 160 участников в возрасте от 8 до 20 лет.
С 12 по 15 марта в Норильской детской школе искусств пройдут прослушивания учащихся образовательных учреждений культуры Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Председателями жюри конкурса в этом году станут: Пётр Казимир, заслуженный деятель искусств республики Тыва, профессор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, заведующий кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов; Владимир Потапов, заслуженный работник культуры, доцент, преподаватель специального фортепиано Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского; Илья Николаев, старший преподаватель Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Награждение лауреатов состоится 16 марта.