В Норильске пройдут гастроли Красноярского театра юного зрителя

«Племянник чародея» – первый спектакль из серии «Хроники Нарнии» по книгам сказочной саги Клайва Льюиса, поставленный художественным руководителем Красноярского ТЮЗа Романом Феодори.

Спектакль вошел в лонг-лист Национального театрального фестиваля-премии «Золотая Маска», получил «Хрустальную маску» по итогам краевого фестиваля «Театральная весна – 2019» в номинациях «Лучшая премьера сезона для детей и подростков в драматическом театре» (режиссёр Роман Феодори), «Лучшее музыкальное оформление спектакля в драматическом театре» (композитор Евгения Терёхина) и специальный приз «За создание уникального художественного мира» (художник Даниил Ахмедов). В 2020 году спектакль также получил приз Оргкомитета III Международного большого детского фестиваля, проводимого Фондом Сергея Безрукова.

Постановка создана в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Показы в Норильске запланированы на 9 и 10 сентября, начало спектакля в 12.00 и 18.00.

«Самые добрые в мире» – спектакль режиссера Юлии Каландаришвили. Премьера состоялась в Красноярском ТЮЗе 12 сентября 2021 года. Эту трогательную историю написал известный шведский писатель Ульф Нильсон. Спектакль стал логичным продолжением развития историй десятой творческой лаборатории театра «ВЕШАЛКА. Трудные темы в театре для детей и подростков», посвящённой неизбежным и безвозвратным потерям, которые случаются в жизни каждого человека. «Самые добрые в мире» – это попытка с помощью театра поговорить с юными зрителями на очень серьёзную и сложную тему смерти, конечности и ценности любой жизни.

Показы в Норильске запланированы на 9 и 10 сентября, время начала спектаклей 10.00 и 19.00.

Билеты можно приобрести на сайте Красноярского ТЮЗа https://ktyz.ru/. Доступна покупка по Пушкинской карте.

Гастроли проходят при поддержке Законодательного собрания Красноярского края и правительства Красноярского края.