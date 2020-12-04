В Норильске согласован проект программы «Развитие культуры» на ближайшие три года

Из-за удалённого расположения города культурной жизни норильчан уделяется особое внимание. Организация концертов, праздничных городских мероприятий, выставок, фестивалей. В программу «Развитие культуры» входит несколько подпрограмм:

– культурное наследие (развитие библиотечного дела, комплектование библиотечных фондов, организация школы компьютерной грамотности, развитие музейного дела, развитие архивного дела), с общим объёмом финансирования — 303,3 млн рублей;

– искусство и народное творчество (организация деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры и искусства, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество), с общим объёмом финансирования — 252,3 млн рублей;

– развитие дополнительного образования в области культуры (реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ), с общим объёмом финансирования — 517,5 млн рублей.