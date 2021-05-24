МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске состоится концерт ансамбля «Солисты Москвы»

В Норильске состоится концерт ансамбля «Солисты Москвы»

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В Норильске состоится концерт ансамбля «Солисты Москвы»

В Норильске состоится концерт ансамбля «Солисты Москвы»

26 мая на сцене Заполярного театра драмы выступит ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Кроме того, в рамках проекта «Юрий Башмет - молодым дарованиям России» педагоги образовательного центра народного артиста СССР проведут мастер-классы для учеников детских школ искусств и студентов колледжа искусств.

25 мая в Норильской детской школ искусств мастер-классы проведут:

- по специальности «скрипка» - преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Михаил Ашуров;

- по специальности «виолончель» - лауреат международных конкурсов Александр Лунегов;

- по специальности «контрабас» - концертмейстер группы контрабасов государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Михаил Хлопьев.

Фото из открытых источников
24 мая в 13:00 600
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