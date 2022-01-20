В Норильске состоится презентация альбома «Норильск, который мы увозим с собой»

В каждой строчке книги читается признание в любви к Большому Норильску. Её авторы уже покинули город и теперь рассказывают о своих воспоминаниях, встречах и открытиях.

Презентация альбома состоится 25 января в 18.00 в читальном зале Публичной библиотеки на Ленинском проспекте, 20а (вход — строго по QR-кодам).

На мероприятии можно будет поговорить с авторами, задать вопросы, а также поделиться своими историями о Норильске. Кроме того, для гостей подготовлена викторина, по итогам которой будет разыгран приз — экземпляр издания «Норильск, который мы увозим с собой».

Гостями вечера станут Лада Мягкова, преподаватель «Медиашколы в Заполярье» и Светлана Гунина, журналист медиакомпании «Северный город», автор серии книг «Лица улиц».