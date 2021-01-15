В Норильске состоялось вручение сертификатов и дипломов детям, получившим премию «Новые имена»

Это всероссийский конкурс по отбору одарённых детей в сфере музыки и изобразительного искусства. Инициатива провести конкурс «Новые имена» в Норильске принадлежит Денису Мацуеву, известному во всем мире российскому пианисту. В 2019 музыкант выступал в нашем городе вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром в рамках проекта «Норильские музыкальные сезоны». Тогда же Денис Мацуев предложил попробовать «отыскать» среди юных норильчан одарённых художников и музыкантов. Спустя год, несмотря на пандемию, удалось организовать приезд экспертов, которые провели прослушивания и мастер-классы. Участники показали невероятные результаты, ведь по количеству стипендиатов Норильск лидирует в стране.

В конкурсе приняли участие 32 ребёнка: 15 музыкантов и 17 художников. По итогам отбора команда «Новых имён» пополнилась четырьмя норильчанами. Получателями стипендий и дипломов стали учащиеся Норильской детской художественной школы Елизавета Швецова и Ирина Козлова (преподаватели Лилия Христич и Наталия Мороз), виолончелистка, студентка Норильского колледжа искусств Лидия Боброва (преподаватель Светлана Степанова) и гитарист, учащийся Норильской детской музыкальной школы Станислав Коломиец (преподаватель Оксана Белоскова).