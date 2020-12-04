В Норильске стартовал фестиваль ремёсел и ручного труда «Лавка заполярных чудес»

Мероприятие проходит в режиме онлайн. В течение месяца, до 26 декабря, мастера–ремесленники города будут проводить мастер–классы и демонстрировать своё мастерство. Фестиваль подарит всем, кто когда–либо хотел научиться создавать эксклюзивные шедевры, возможность приобщиться к миру ручного труда.

Видеозаписи уроков публикуются на странице Городского центра культуры в инстаграме, а также на YouTube–канале «ГЦК Норильск».