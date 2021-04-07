В Норильске стартовал XXIV региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Поколение»

Творческое состязание традиционно проходит на сцене культурно-досугового центра «Юбилейный». В нём принимают участие как профессиональные певцы, так и любители. Первый отборочный тур прошёл в два дня - 23 и 24 марта. Перед жюри выступило более 170 солистов и участников вокальных коллективов из 27 учреждений. Из 72 заявок к конкурсному концерту допущены 39 вокальных номеров в исполнении 117 участников.

Конкурсный концерт состоится 23 апреля в 16.00 в киноконцертном зале КДЦ «Юбилейный». Вход по пригласительным билетам. Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся 25 апреля в 15.00. Билеты можно будет приобрести в кассе КДЦ «Юбилейный».

Мероприятия пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Справки по телефону 39-24-18