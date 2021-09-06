В Норильске стартовала культурная программа, организованная в рамках проведения межведомственных учений

Жители и гости города могут познакомиться с функциями автомобиля химической разведки, устройством пожарных автолестниц и автоцистерн, которые применяются при тушении пожаров; увидеть снегоходы, вездеходы и болотоходы, с помощью которых можно добраться до самых труднодоступных населённых пунктов. Гвоздем выставки стал вертолет AS-355, предназначенный для выполнения различных транспортных и специальных задач.

В Музее Норильска (Ленинский проспект, 14) работает экспозиция пожарно-спасательного оборудования. Ведомства и крупные холдинги представили на ней мобильный лазерный комплекс для дистанционной лазерной резки, управляемую подводную камеру, прототипы геоинформационных систем, беспилотники, роботизированный комплекс взрывопожаропредотвращения и химзащиты и другие интереснейшие экспонаты.

В Городском центре культуры (ул. Орджоникидзе, 15) работает детский городок безопасности. Специалисты МЧС России, Сибирской пожарно-спасательной академии, краевые спасатели и пожарные, добровольцы, научат детей и взрослых правильно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим. Горожан ждут ежедневно, с 10 до 17 часов, вход свободный.

Детский городок и выставки будут работать до 8 сентября включительно.