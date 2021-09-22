В Норильске в минувшие выходные прошёл первый заполярный фестиваль японской культуры «Синай»

О том, как родился проект, рассказала главный идейный вдохновитель фестиваля Светлана Стрельцова:

- Мне близки восточные единоборства, и идея пришла именно через их энергетику. Потом, когда мы начали разрабатывать эту тему, искать единомышленников, выяснилось, что у нас очень много людей, которые серьёзно увлекаются восточной культурой, причём в совершенно разных направлениях. Именно это и позволило создать такую полноценную многогранную историю, где страна восходящего солнца представлена под разными углами.

Развернулся «Синай» в цехах бывшей типографии на Комсомольской, 33а. Авторы проекта наглядно показали, как можно без особых финансовых затрат превратить пустующие помещения в интересную площадку для проведения общегородских мероприятий.

Путешествие гостей начиналось со встречи с самураем, который охранял ворота Тори, а за ними открывался мир традиционной Японии с цветущей сакурой. Здесь можно было увидеть воинов в доспехах, играющих в настольную игру наподобие шахмат, показательные выступления самураев, примерить и даже заказать для себя кимоно, освоить технику рисования песком, принять участие в чайной церемонии и купить японские сувениры.

В локациях, посвящённых современной Японии, на смену мечам и кимоно пришли компьютерные технологии и киборги. Здесь можно было сфотографироваться и пообщаться с героями аниме, поиграть в компьютерные игры вроде «Марио» и «Соника», окунуться в мир виртуальной реальности и голографических проекций. Тут же оборудовали специальную Тик-Ток-комнату, где все желающие могли записать небольшие ролики для своих блогов.

В целом фестиваль получился довольно разнообразным, что обеспечило интерес норильчан к столь необычному мероприятию. И хотя вход был по предварительной записи, «Синай» посетило немало горожан.

- Получился настоящий праздник. Это первый фестиваль наших выпускников, ставший итогом их семимесячного обучения, которое включало 60 часов лекций, интенсивов и практик. И сегодня мы увидели результаты работы первой проектной команды. Ребята, которые занимались организацией фестиваля, - большие фанаты этого направления, они любят Японию, отлично разбираются во многих направлениях японской культуры и действительно вложили всю душу в свой проект, - поделилась руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева.

Буквально через несколько недель на этой же площадке мы увидим ещё один фестиваль под названием «Шум», подготовленный второй командой выпускников Академии креативных индустрий. Здесь норильчане в буквальном смысле услышат свой родной город и Заполярье. Для этого проекта специалисты в течение нескольких месяцев записывали звуки природы, производства, городского шума и т. д.