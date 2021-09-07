В Норильске в рамках учений «Безопасная Арктика – 2021» проходит ряд культурных мероприятий

Сегодня творческие коллективы МЧС России подготовили для горожан особый сюрприз. В 17.30 на Комсомольской площади дадут концерт вокально-инструментальные ансамбли «Экипаж», «Спасатель» и «Лидер». Рота почётного караула и коллектив барабанщиц Сибирской пожарно-спасательной академии продемонстрируют показательные выступления.

Завтра, 8 сентября, в 17.30 там же, на Комсомольской площади, стартует фестиваль «Готовим вместе». В кулинарном поединке сразятся шеф-повара, представляющие МЧС России, Норильск и Таймыр. Горожане смогут попробовать приготовленные ими блюда и проголосовать за понравившееся угощение. А творческие коллективы МЧС выйдут на сцену на бис.

Все мероприятия проводятся с соблюдением превентивных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.