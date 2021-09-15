В Норильске впервые пройдёт фестиваль японской культуры «Синай»

Идея фестиваля зародилась у участников Академии креативных индустрий, которую создало Агентство развития Норильска. На подготовку проекта ушло порядка восьми месяцев, но, по словам организаторов, оно того стоило - в результате получилось очень интересно.

Гости фестиваля смогут погрузиться сразу в две эпохи. Они познакомятся с древними традициями чайной церемонии, попробуют себя в росписи масок, а также в рисовании песком и многих других занятиях. Современная эпоха обнажит знаковые черты, по которым можно узнать страну - яркие фотозоны и инсталляции, конечно же, косплей и выставка работ японского фотохудожника.

Также норильчане смогут «попробовать Японию на вкус» - на площадке будут работать фудкорты от норильских ресторанов японской кухни.

Фестиваль «Синай» состоится по адресу Комсомольская, 33а, второй этаж. Начнётся он в полдень. Количество мест ввиду эпидемиологической обстановки ограниченно. Записаться можно по телефону 8-913-503-29-00.