МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске впервые пройдёт фестиваль «Шум»

В Норильске впервые пройдёт фестиваль «Шум»

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В Норильске впервые пройдёт фестиваль «Шум»

2 и 3 октября с 12.00 до 20.00 горожан приглашают послушать, как звучит Норильск. Фестиваль состоится по адресу: ул. Комсомольская, 33а.

В Норильске впервые пройдёт фестиваль «Шум»

В программе - живой звук от местных и приглашённых команд экспериментальной и шумовой музыки, чилаут в стиле Silent disco, интерактивные аудиовизуальные инсталляции. Так как стены помещения не помеха для звука, «Шум» проникнет и на городские улицы. Прогулка по музыкальному маршруту в компании волонтёров фестиваля и telegram-бота поможет узнать, как звучит Норильск, по-новому услышать город.

«Шум» - это практическая работа второй проектной команды выпускников курса event-компетенций Академии креативных индустрий, запущенной Агентством развития Норильска. Первая проектная команда с успехом презентовала свою работу - фестиваль японской культуры «Синай» - который прошёл в прошлые выходные.

Вход на фестиваль бесплатный. Регистрация по ссылке.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
28 сентября в 15:38 600
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