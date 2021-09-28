В Норильске впервые пройдёт фестиваль «Шум»

В программе - живой звук от местных и приглашённых команд экспериментальной и шумовой музыки, чилаут в стиле Silent disco, интерактивные аудиовизуальные инсталляции. Так как стены помещения не помеха для звука, «Шум» проникнет и на городские улицы. Прогулка по музыкальному маршруту в компании волонтёров фестиваля и telegram-бота поможет узнать, как звучит Норильск, по-новому услышать город.

«Шум» - это практическая работа второй проектной команды выпускников курса event-компетенций Академии креативных индустрий, запущенной Агентством развития Норильска. Первая проектная команда с успехом презентовала свою работу - фестиваль японской культуры «Синай» - который прошёл в прошлые выходные.

Вход на фестиваль бесплатный. Регистрация по ссылке.