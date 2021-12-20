В Норильске завтра начнутся гастроли Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского

21 декабря в 19.00 концерт примет Талнахский КДЦ имени Владимира Высоцкого; на следующий день в 18:00 – Кайерканский КДЦ «Юбилейный». 23 декабря в 19.00 заключительный концерт пройдёт в Центральном района на сцене Норильского колледжа искусств.

Гости концертов услышат самые популярные и знакомые арии из опер, оперетт и мюзиклов, советские, российские и зарубежные песни и романсы, русские народные песни. В программу вошли такие композиции, как «Хабанера» из оперы Бизе «Кармен», «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Есть только миг», «Синяя вечность», Volare и другие популярные песни, а завершит концерт «Разговор со счастьем» из любимейшей советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Ильи Кривчикова.

Ведущими вечеров выступят солисты Красноярского театра оперы и балета Анна Киселева, Дарья Фролова, Павел Анциферов, Денис Гречишкин. Они же выйдут на сцену и как вокалисты. Кроме того, для норильчан споют Виктория Кангина и Давит Есаян. Режиссёр и автор программы концерта – Марианна Кайдани.

Страница события и электронная продажа билетов на сайте красноярского театра доступны по ссылке https://krasopera.ru/afisha/browse/0