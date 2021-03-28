В Норильских библиотеках проходит Неделя детской и юношеской книги

Праздник для юных любителей чтения открыли на сцене ГЦК театрализованным представлением для младшеклассников. Ребята увидели современные вариации на тему «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца. В создании спектакля специалистам библиотеки помогали артисты Заполярного театра драмы Галина Савина и Денис Чайников, которые исполнили роли волшебников, а затем и состарившихся по сюжету юных героев. А детские роли весело сыграли шестиклассница 29–й школы Анастасия Салихова и пятиклассник шестой школы Владимир Зима. Хореографические номера специально для этого представления поставила Олеся Шендрик, руководитель ансамбля современного танца «Фристайл».

Порадовали этой постановкой и юных жителей Кайеркана в культурно–досуговом центре «Юбилейный». А в КДЦ им. В. Высоцкого для ребят подготовили представление «Ходит сказка по земле». В течение всей Недели детской книги библиотеки города проводят различные развлекательные программы, встречи и громкие чтения.