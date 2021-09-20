В норильских и дудинских школах проходит Театральный урок

В этом году партнёром проекта стал Норильский заполярный театр драмы. Перед стартом урока для учителей прошёл семинар, на котором главный режиссёр театра Анна Бабанова вместе с педагогами разработала различные формы сотрудничества. Она считает, что проект получился весьма современным, и рада, что после долгого пандемийного перерыва егоудалось возродить.

«Мне очень понравилось, что в Театральном уроке задействованы профессиональные актёры. Они будут приходить в школы, кроме того, дети увидят, как работают бутафоры, художники, режиссёры. Программу театрального погружения мы сможем закрепить реальным спектаклем. Я считаю, что такой проект, как воздух, необходим и школам, и театрам края, и нужно перенимать этот опыт», — отметила Анна Бабанова.

Программа Театрального урока рассчитана до конца декабря.