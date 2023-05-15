В Норильском колледже искусств состоится концерт «ОРГАННЫЙ ХИТ-ПАРАД»

Концерт пройдет в рамках творческого проекта «Играем вместе», ставшего победителем грантового конкурса долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс», организованного Фондом целевого капитала «НАШ НОРИЛЬСК» в 2021 году. На сцену выйдет лауреат международных конкурсов, известный органист из Красноярска Андрей Бардин.

Мы ждём вас 18 мая в 19.00 в Концертном зале Норильского колледжа искусств, по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 17А