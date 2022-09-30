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В Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия Башмета

В Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия Башмета

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В Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия Башмета

Он стал 16-м в России и первым в Заполярье.

В Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия БашметаВ Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия БашметаВ Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия БашметаВ Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия Башмета

Ещё с 2013 года в рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», проходящего при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ, открылись региональные образовательные центры для музыкально одарённых детей. В течение года в них проводят мастер–классы ведущие российские и зарубежные педагоги.

Дмитрий Гринченко, директор Русского концертного агентства, отметил, что важно профессионально развивать молодых талантливых ребят, а они в Норильске есть:

— Колледж работает эффективно, в нём обучают игре на разных инструментах. Раз в месяц будут приезжать два-три педагога, частота в том числе будет зависеть от погодных условий. Пока мы планируем провести 24 мастер-класса в течение календарного года, каждый — по 2–4 дня — в зависимости от числа ребят, играющих на том или ином инструменте. Приезжие мастера будут чередоваться, а затем приезжать повторно, чтобы оценить прогресс учеников. Мастер-классы будет проводить и сам маэстро, но точное расписание планировать сложно в силу его занятости.

Он добавил, что занятия будут вести как российские мастера, так и зарубежные. Это связано с тем, что существуют направления, в которых иностранные школы пока сильнее российских — например, в барочной музыке или деревянных духовых инструментах. И хотя с заграничными специалистами в последние три года периодически возникали сложности, они всё же продолжают работать над проектом. Кто из них приедет в Норильск и в какой волне, покажет время.

Сам же маэстро, который тоже провёл мастер-классы на норильской земле, отметил, что первое знакомство его не разочаровало:

— В целом скажу, что детей здесь учат весьма неплохо. Мы хотим систематизировать приобретаемые местными учениками академические знания. Возьмём, например, постановку рук. Её нужно отрабатывать с детства, иначе музыканты не добьются нужного звучания.

Юрий Башмет добавил, что не исключены семинары и для педагогов, хотя обмен опытом происходит уже сегодня в рамках занятий с их подопечными, на которых учителя, конечно, присутствуют.

15-летняя Алиса Жогова, выпускница музыкальной школы по классу скрипки, стала первой ученицей Юрия Башмета. Осваивать инструмент она начала ещё в пять лет, когда в детском саду у неё обнаружился абсолютный слух. В музыкальной школе подтвердили, что и талант имеется. Теперь важно отточить мастерство. Сама Алиса говорит, что выступать перед маэстро было волнительно, зато она получила много подсказок, в каком направлении работать дальше:

— Юрий Абрамович обратил внимание на важность постановки руки со смычком. Локоть должен быть повыше, это влияет на звучание. Произведение, которое я сегодня играла, готовила три месяца к академическому концерту и даже не предполагала, что будет мастер-класс с маэстро. Все его замечания будут полезны мне в будущем: я планирую поступать в Санкт-Петербург в училище, затем в консерваторию.

Другая ученица Юрия Башмета — Дарья Архипова, уже второкурсница НКИ. Она приготовила отрывок технически сложного произведения, на подготовку которого у неё было всего две недели. Девушка в восторге от встречи с маэстро, не помешала даже его конструктивная критика:

— Я наконец встретилась с Юрием Абрамовичем, поработала с ним, это незабываемый опыт! Он мне подсказал, над чем и как надо поработать, чтобы добиться лучшего результата. Подсказать может каждый педагог, но маэстро имеет колоссальный опыт. Я довольна результатом встречи, мне задан курс развития, и мы с педагогом продолжим работу.

Работа кипела и в соседних аудиториях НКИ — здесь уже третий день шли мастер-классы других педагогов — людей в музыкальном мире видных и масштабных. Один из них Леонид Гурьев, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Московского государственного института культуры.

Педагогу Василию Степанову всего 28 лет, но он уже многому может научить ребят, будучи лауреатом международных конкурсов виолончелистов, преподавателем Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных. Он не скрывает удивления — при относительно небольшой численности города здесь довольно много виолончелистов:

— Мне сказали, что сегодня здесь лучшие, а их больше 10, значит, есть и другие. Замечательно! Нас ждёт хорошее будущее — крепкие профессионалы в оркестрах и сольных выступлениях, в педагогических классах. Местные ребята в хорошем смысле голодные до знаний. Знаете, для музыканта важно быть не только «ремесленнически» подкованным. Я оцениваю, как ученики общаются, что смотрят, слушают, читают, какая у них речь. Всё это слышно в звуке. Музыка — лакмус человека: какой ты, такой у тебя и звук.

Василий говорит, что некоторые ребята уже получили предложение продолжить обучение в Москве, так высок их уровень. Он уверяет, для успеха не так важен талант, хотя он очень ценится. Опыт преподавания показал, что куда важнее трудолюбие:

- Работать надо много. Ещё потребуется безусловная поддержка родителей. Они должны ходить на уроки, работать с детьми дома. У меня был схожий путь — мама в меня много вкладывала. И хотя я не из музыкальной семьи, итог вы видите.

А вот что удивило педагога, так это соотношение виолончелистов и скрипачей в городе: последних оказалось меньше, хотя обычно их численность превалирует над количеством поклонников виолончели:

— Нужно докупать инструменты, привлекать детей к музыке. Да, не все станут профессионалами, но важно, чтобы остались истинными меломанами. Знаете, что ещё замечательно? Я во многих местах был, но не везде такой уровень "горения" виолончелистов. Да и в целом регион классный, очень добрые люди.

Музыка вообще не может идти во вред, уверен другой преподаватель, Андрей Зубов, солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», преподаватель МГКМИ им. Ф. Шопена и ДМШ им. Й. Гайдна:

— К музыкантам моё требование таково: играй и рассуждай. Умей думать, что и зачем делаешь, какие задачи преследуешь. Твои горизонты определяют твои действия. Не каждому дано быть великим музыкантом, но нужно извлечь максимальную пользу для своей дальнейшей жизни. А занятия музыкой никому в этом не мешали. Занимаясь этим видом искусства, ты соприкасаешься с вечностью.

Уже вечером мастерством исполнителей наслаждались все горожане, купившие билет на концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», прошедшего в рамках грандиозного турне, посвящённого 30–летию ансамбля.

Программа осеннего концерта единственного российского оркестра — обладателя премии «Грэмми» называлась «Музыкальное путешествие» и включала произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Пабло Сарасате и Джоаккино Россини. Его организатором выступила Красноярская краевая филармония.

После концерта Евгений Стодушный, генеральный директор филармонии, отметил, что это выступление — ещё один шаг к расширению сотрудничества с Русским концертным агентством по продвижению фестиваля Юрия Башмета, который, как он надеется, в будущем году пройдёт в крае уже в третий раз:

— Каждый приезд маэстро — большое событие для краевой культуры, и мы гордимся, что наш регион выбран им для реализации творческих проектов. Традиционно Юрий Башмет уделяет большое внимание и подрастающему поколению музыкантов, например патронирует сибирский юношеский оркестр, который функционирует на базе филармонии. Двое его выпускников вошли во всероссийский юношеский оркестр.

Глава Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, в свою очередь, поблагодарил «Норникель» за помощь в открытии образовательного центра и организацию концерта, выразив надежду, что это многообещающее сотрудничество будет расширяться. Он пообещал, что «Солисты Москвы» вернутся в Норильск в мае будущего года в рамках фестиваля Юрия Башмета, проходящего в разных городах региона.

Сам же маэстро рассказал, что во время выступления поддерживал музыкантов, потому что ощущал усталость некоторых после перелёта. Но уверяет: градус исполнительского мастерства был не ниже обычного. Он и вовсе не припомнит концерта, где бы «Солисты Москвы» не выкладывались — без полной отдачи хорошо не сыграешь, и публика это почувствует.

А ещё он не поскупился на комплименты Норильску и норильчанам:

— Удивительный город. На концерте много молодёжи, как нигде. И эмоции зала неподдельные. Публика здесь очень тёплая. Меня даже не раздражают аплодисменты между частями: Дмитрий Кабалевский как-то сказал: «Такие аплодисменты означают, что у меня появился новый слушатель». Вот и у нас каждый приезд появляются новые поклонники творчества. Это всегда очень приятно.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Витас Бенета
30 сентября в 17:53 420
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