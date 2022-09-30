В Норильском колледже искусств начал работу образовательный центр Юрия Башмета

Ещё с 2013 года в рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», проходящего при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ, открылись региональные образовательные центры для музыкально одарённых детей. В течение года в них проводят мастер–классы ведущие российские и зарубежные педагоги.

Дмитрий Гринченко, директор Русского концертного агентства, отметил, что важно профессионально развивать молодых талантливых ребят, а они в Норильске есть:

— Колледж работает эффективно, в нём обучают игре на разных инструментах. Раз в месяц будут приезжать два-три педагога, частота в том числе будет зависеть от погодных условий. Пока мы планируем провести 24 мастер-класса в течение календарного года, каждый — по 2–4 дня — в зависимости от числа ребят, играющих на том или ином инструменте. Приезжие мастера будут чередоваться, а затем приезжать повторно, чтобы оценить прогресс учеников. Мастер-классы будет проводить и сам маэстро, но точное расписание планировать сложно в силу его занятости.

Он добавил, что занятия будут вести как российские мастера, так и зарубежные. Это связано с тем, что существуют направления, в которых иностранные школы пока сильнее российских — например, в барочной музыке или деревянных духовых инструментах. И хотя с заграничными специалистами в последние три года периодически возникали сложности, они всё же продолжают работать над проектом. Кто из них приедет в Норильск и в какой волне, покажет время.

Сам же маэстро, который тоже провёл мастер-классы на норильской земле, отметил, что первое знакомство его не разочаровало:

— В целом скажу, что детей здесь учат весьма неплохо. Мы хотим систематизировать приобретаемые местными учениками академические знания. Возьмём, например, постановку рук. Её нужно отрабатывать с детства, иначе музыканты не добьются нужного звучания.

Юрий Башмет добавил, что не исключены семинары и для педагогов, хотя обмен опытом происходит уже сегодня в рамках занятий с их подопечными, на которых учителя, конечно, присутствуют.

15-летняя Алиса Жогова, выпускница музыкальной школы по классу скрипки, стала первой ученицей Юрия Башмета. Осваивать инструмент она начала ещё в пять лет, когда в детском саду у неё обнаружился абсолютный слух. В музыкальной школе подтвердили, что и талант имеется. Теперь важно отточить мастерство. Сама Алиса говорит, что выступать перед маэстро было волнительно, зато она получила много подсказок, в каком направлении работать дальше:

— Юрий Абрамович обратил внимание на важность постановки руки со смычком. Локоть должен быть повыше, это влияет на звучание. Произведение, которое я сегодня играла, готовила три месяца к академическому концерту и даже не предполагала, что будет мастер-класс с маэстро. Все его замечания будут полезны мне в будущем: я планирую поступать в Санкт-Петербург в училище, затем в консерваторию.

Другая ученица Юрия Башмета — Дарья Архипова, уже второкурсница НКИ. Она приготовила отрывок технически сложного произведения, на подготовку которого у неё было всего две недели. Девушка в восторге от встречи с маэстро, не помешала даже его конструктивная критика:

— Я наконец встретилась с Юрием Абрамовичем, поработала с ним, это незабываемый опыт! Он мне подсказал, над чем и как надо поработать, чтобы добиться лучшего результата. Подсказать может каждый педагог, но маэстро имеет колоссальный опыт. Я довольна результатом встречи, мне задан курс развития, и мы с педагогом продолжим работу.

Работа кипела и в соседних аудиториях НКИ — здесь уже третий день шли мастер-классы других педагогов — людей в музыкальном мире видных и масштабных. Один из них Леонид Гурьев, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Московского государственного института культуры.

Педагогу Василию Степанову всего 28 лет, но он уже многому может научить ребят, будучи лауреатом международных конкурсов виолончелистов, преподавателем Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных. Он не скрывает удивления — при относительно небольшой численности города здесь довольно много виолончелистов:

— Мне сказали, что сегодня здесь лучшие, а их больше 10, значит, есть и другие. Замечательно! Нас ждёт хорошее будущее — крепкие профессионалы в оркестрах и сольных выступлениях, в педагогических классах. Местные ребята в хорошем смысле голодные до знаний. Знаете, для музыканта важно быть не только «ремесленнически» подкованным. Я оцениваю, как ученики общаются, что смотрят, слушают, читают, какая у них речь. Всё это слышно в звуке. Музыка — лакмус человека: какой ты, такой у тебя и звук.

Василий говорит, что некоторые ребята уже получили предложение продолжить обучение в Москве, так высок их уровень. Он уверяет, для успеха не так важен талант, хотя он очень ценится. Опыт преподавания показал, что куда важнее трудолюбие:

- Работать надо много. Ещё потребуется безусловная поддержка родителей. Они должны ходить на уроки, работать с детьми дома. У меня был схожий путь — мама в меня много вкладывала. И хотя я не из музыкальной семьи, итог вы видите.

А вот что удивило педагога, так это соотношение виолончелистов и скрипачей в городе: последних оказалось меньше, хотя обычно их численность превалирует над количеством поклонников виолончели:

— Нужно докупать инструменты, привлекать детей к музыке. Да, не все станут профессионалами, но важно, чтобы остались истинными меломанами. Знаете, что ещё замечательно? Я во многих местах был, но не везде такой уровень "горения" виолончелистов. Да и в целом регион классный, очень добрые люди.

Музыка вообще не может идти во вред, уверен другой преподаватель, Андрей Зубов, солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», преподаватель МГКМИ им. Ф. Шопена и ДМШ им. Й. Гайдна:

— К музыкантам моё требование таково: играй и рассуждай. Умей думать, что и зачем делаешь, какие задачи преследуешь. Твои горизонты определяют твои действия. Не каждому дано быть великим музыкантом, но нужно извлечь максимальную пользу для своей дальнейшей жизни. А занятия музыкой никому в этом не мешали. Занимаясь этим видом искусства, ты соприкасаешься с вечностью.

Уже вечером мастерством исполнителей наслаждались все горожане, купившие билет на концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы», прошедшего в рамках грандиозного турне, посвящённого 30–летию ансамбля.

Программа осеннего концерта единственного российского оркестра — обладателя премии «Грэмми» называлась «Музыкальное путешествие» и включала произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Пабло Сарасате и Джоаккино Россини. Его организатором выступила Красноярская краевая филармония.

После концерта Евгений Стодушный, генеральный директор филармонии, отметил, что это выступление — ещё один шаг к расширению сотрудничества с Русским концертным агентством по продвижению фестиваля Юрия Башмета, который, как он надеется, в будущем году пройдёт в крае уже в третий раз:

— Каждый приезд маэстро — большое событие для краевой культуры, и мы гордимся, что наш регион выбран им для реализации творческих проектов. Традиционно Юрий Башмет уделяет большое внимание и подрастающему поколению музыкантов, например патронирует сибирский юношеский оркестр, который функционирует на базе филармонии. Двое его выпускников вошли во всероссийский юношеский оркестр.

Глава Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, в свою очередь, поблагодарил «Норникель» за помощь в открытии образовательного центра и организацию концерта, выразив надежду, что это многообещающее сотрудничество будет расширяться. Он пообещал, что «Солисты Москвы» вернутся в Норильск в мае будущего года в рамках фестиваля Юрия Башмета, проходящего в разных городах региона.

Сам же маэстро рассказал, что во время выступления поддерживал музыкантов, потому что ощущал усталость некоторых после перелёта. Но уверяет: градус исполнительского мастерства был не ниже обычного. Он и вовсе не припомнит концерта, где бы «Солисты Москвы» не выкладывались — без полной отдачи хорошо не сыграешь, и публика это почувствует.

А ещё он не поскупился на комплименты Норильску и норильчанам:

— Удивительный город. На концерте много молодёжи, как нигде. И эмоции зала неподдельные. Публика здесь очень тёплая. Меня даже не раздражают аплодисменты между частями: Дмитрий Кабалевский как-то сказал: «Такие аплодисменты означают, что у меня появился новый слушатель». Вот и у нас каждый приезд появляются новые поклонники творчества. Это всегда очень приятно.