В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»

«Белый шум» - это второй спектакль с особенными артистами, поставленный в Норильском Заполярном театре драмы. Первая постановка «У меня есть мечта», не просто открыла выход на сцену детям с инвалидностью, но и вошла в репертуар нашей «Маяковки». Инклюзивной постановкой вновь занимался Тимур Файрузов. А идейным вдохновителем снова стала Роза Новикова, руководитель Центра развития личности и поддержки общественных инициатив «Ступени».

- После успеха спектакля «У меня есть мечта» нам стало интересно попробовать новую форму, а именно мюзикл, — рассказывает Роза. - Кроме того, сейчас артисты — это не школьники, а преимущественно молодёжь до тридцати лет. Они имеют сложные ментальные заболевания, такие как детский церебральный паралич, синдром Дауна, шизофрения, аутизм, олигофрения и другие. Поэтому мы снова обратились к нашим добрым друзьям, с которыми работаем уже несколько лет - это центр «Виктория» и школа-интернат, а также в этом году подключили к проекту местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Осуществить мечту особенных людей помогла грантовая программа благотворительного фонда «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

- Этот спектакль реально позволяет самореализоваться людям с ограниченными возможностями здоровья, да ещё и не в одиночку, а целой командой, — говорит Татьяна Дьякова, главный специалист отдела благотворительной деятельности управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании «Норникель». - Это и есть цель по-настоящему здорового общества — не замалчивать проблемы и закрывать на них глаза, а, напротив, давать трибуну всем, тем более в такой жизнеутверждающей сфере, как театр.

Предложение приняли четырнадцать непрофессиональных артистов — каждый со своим характером, взглядом и особенностью. Их «Белый шум» - это чистый лист, на котором можно рисовать всё что угодно — любой мир, любую Вселенную, любую историю.

Новоиспеченным артистам пришлось научиться держаться на сцене. В помощь им пригласили напарников — студентов отделения «Театральное творчество» Норильского колледжа искусств, которые не только играют с ними в спектакле, но и очень нежно и бережно ведут их через всю историю.

Тимур Файрузов уверен, что «Белый шум» повторит судьбу спектакля «У меня есть мечта», то есть мюзикл тоже войдёт в репертуар Заполярного театра. А Роза Новикова планирует открыть настоящую инклюзивную студию, чтобы в Норильске появилась постоянная площадка, где особенные дети и взрослые могли бы шуметь на весь мир о себе и своих талантах.