МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»

В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»

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В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»

«Белый шум» - не классическая постановка, а инклюзивный мюзикл. Его главная особенность — артисты. По-настоящему особенные люди!

В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»В Норильском Заполярном театре драмы прошла премьера «Белого шума»

«Белый шум» - это второй спектакль с особенными артистами, поставленный в Норильском Заполярном театре драмы. Первая постановка «У меня есть мечта», не просто открыла выход на сцену детям с инвалидностью, но и вошла в репертуар нашей «Маяковки». Инклюзивной постановкой вновь занимался Тимур Файрузов. А идейным вдохновителем снова стала Роза Новикова, руководитель Центра развития личности и поддержки общественных инициатив «Ступени».

- После успеха спектакля «У меня есть мечта» нам стало интересно попробовать новую форму, а именно мюзикл, — рассказывает Роза. - Кроме того, сейчас артисты — это не школьники, а преимущественно молодёжь до тридцати лет. Они имеют сложные ментальные заболевания, такие как детский церебральный паралич, синдром Дауна, шизофрения, аутизм, олигофрения и другие. Поэтому мы снова обратились к нашим добрым друзьям, с которыми работаем уже несколько лет - это центр «Виктория» и школа-интернат, а также в этом году подключили к проекту местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Осуществить мечту особенных людей помогла грантовая программа благотворительного фонда «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

- Этот спектакль реально позволяет самореализоваться людям с ограниченными возможностями здоровья, да ещё и не в одиночку, а целой командой, — говорит Татьяна Дьякова, главный специалист отдела благотворительной деятельности управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании «Норникель». - Это и есть цель по-настоящему здорового общества — не замалчивать проблемы и закрывать на них глаза, а, напротив, давать трибуну всем, тем более в такой жизнеутверждающей сфере, как театр.

Предложение приняли четырнадцать непрофессиональных артистов — каждый со своим характером, взглядом и особенностью. Их «Белый шум» - это чистый лист, на котором можно рисовать всё что угодно — любой мир, любую Вселенную, любую историю.

Новоиспеченным артистам пришлось научиться держаться на сцене. В помощь им пригласили напарников — студентов отделения «Театральное творчество» Норильского колледжа искусств, которые не только играют с ними в спектакле, но и очень нежно и бережно ведут их через всю историю.

Тимур Файрузов уверен, что «Белый шум» повторит судьбу спектакля «У меня есть мечта», то есть мюзикл тоже войдёт в репертуар Заполярного театра. А Роза Новикова планирует открыть настоящую инклюзивную студию, чтобы в Норильске появилась постоянная площадка, где особенные дети и взрослые могли бы шуметь на весь мир о себе и своих талантах.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Владимир Макушкин
11 апреля в 13:53 120
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