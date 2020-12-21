В новогодние праздники никто скучать не будет

На сайтах учреждений культуры уже появилась актуальная информация об онлайн мастер-классах (МК), на которых участники могут проявить себя не только в рукоделии, но и в танцевальных МК и арт-марафонах - www.mucbs.ru, www.norilskmuseum.ru, www.gcknorilsk.ru, www.кдц-высоцкого.рф, www.kdcub.ru.

С 24 декабря норильчан ждут увлекательные программы на страницах учреждений:

- Библиотека №8 приглашает всех желающих 24 декабря в 16.00 на познавательно-развлекательную программу «Ехал с ярмарки Мороз» https://www.instagram.com/bibliotekikaierkana/, https://www.facebook.com/kajerkanlibrary/;

- 25 декабря в 18.00 КДЦ «Юбилейный» @kairkdc в прямом эфире проведёт «Школу волшебников» не только для детей, но и для взрослых с весёлыми конкурсами и розыгрышами;

- 30 декабря в 14.00 Городской центр культуры @gcknorilsk в прямом эфире начинает программу «Новый год на пороге!» с зажигательными танцами, сказочными персонажами, весёлыми песнями и заразит всех новогодним настроением. Во время эфира наградят победителей новогодних конкурсов. А 31 декабря в 18.00 на официальном YouTube-канале состоится культурная встреча «Гудбай, 2020». 6 января, в разгар празднования, состоится развлекательно-гастрономическая программа «Оливье-шоу», в которой примут участие национальные культурные объединения Норильска.

КДЦ «Юбилейный» организует конкурс фотографий объёмных снежинок и ёлочных украшений, созданных своими руками «Снежинка на ладони». Более подробная информация по ссылке - http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/belongins/20571/index.shtml.

В Публичной библиотеке, Городском центре культуры и кинокомплексе «Родина, КДЦ «Юбилейный», КДЦ им. Вл. Высоцкого посетителей ждут новогодние фотозоны с гирляндами, пушистыми ёлками, разноцветными шариками и тёплыми каминами. Подробная информация о праздничных инсталляциях опубликована на сайтах учреждений и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В Городском центре культуры в посёлке Снежногорск пройдёт конкурс чтецов, песен и танцев, рисунков, поделок, подарков, новогодних игрушек, сделанных своими руками, и других творческих работ «Новогодние фантазии и чудеса» для детей в возрасте от 3 до 16 лет. Подробная информация на сайте snegdk.ru.