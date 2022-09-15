В новой роли

Мы не могли упустить случай поговорить с новоиспечённым автором. Как оказалось, первые рассказы он написал ещё 11 лет назад, когда работал в Москве. Правда, их было немного, так что о публикации не задумывался.

– Пару лет назад я нашёл свои старые записи и решил их продолжить. Потому что однажды появившееся желание передавать на чистый лист возникающие в голове образы и характеры вылилось в немалое число историй. В настоящее время готовы четыре больших рассказа, несколько бытовых зарисовок, повесть, а также четыре пьесы. Две из них я не включил в книгу, иначе она вышла бы слишком большой, — рассказывает Николай.

Как водится, к мысли выпускаться подвели друзья, знакомые с творчеством. Плюс необходимо защитить авторские права: чтобы выложить текст в общий доступ, требовалось указать официальную публикацию.

О чём же сами истории? Николай кратко, но ёмко говорит: о себе, о нас, о Норильске, обо всём понемногу, а главное — о любви. Основу книги составят рассказы в жанре фантастики, причём некоторые связаны с северным городом, плато Путорана, а в определённых персонажах узнают себя и некоторые горожане. Фантастичности добавит появление на страницах книги легендарной северной страны Гипербореи и её жителей.

В античных источниках встречаются восторженные отзывы древних путешественников о гиперборейской цивилизации, как о сияющей стране, лишённой зла и пороков, где все люди были равны между собой, жили в гармонии с природой и согласии друг с другом, умирали в глубокой старости лишь от пресыщения жизнью. Указания на расположение Гипербореи, доставшиеся нам от греческих, а позднее римских учёных, довольно обобщённые. Под их описание попадает чуть ли не всё евразийское Заполярье, включая Таймыр, Западную Сибирь и подножье приполярного Урала.

– Меня очень вдохновило место обитания народа гипербореев. Я увлечён идеей её существования, мне нравится фантазировать на эту тему, и, конечно, я отразил это в рассказах. Кстати, в своё время главреж театра Анна Бабанова ставила спектакль «Гиперборея. Плато Путорана», формат которого был похож на лекцию– спор, в котором я также принимал участие, — делится Николай.

Мук рождения, говорит, почти не было — тексты писались по вдохновению. Некоторые довольно быстро, другие потребовали времени.

Прежде чем пуститься в авантюру с выпуском книги, Николай предложил почитать их своим друзьям и знакомым. И приготовился слушать критику.

– Она была и порой довольно существенная. Но я ценю её, тем более конструктивную. С чем–то я не согласен, к каким–то доводам прислушиваюсь и правлю текст. У меня есть лучший друг в Калуге, великий скептик, ему я даже боялся показывать свои материалы. Оказалось, зря — ему понравилось, говорит, читал с удовольствием. Хотя всё же внёс свои правки. Для меня это многое значит: я ведь понимаю, что только учусь писательскому делу, и благодаря критике вижу свои драматургические упущения, торчащие из текста «уши». Кстати, одно время я даже выкладывал в соцсетях посты с рассказами — один–два в день. И у меня появились читатели. Некоторые следили каждый день и ждали продолжения. Другие просили выложить или прислать полную версию. Большинство в итоге сказали, что читали запоем, было интересно. Меня не может не радовать такой результат, — уверяет автор.

Сегодня его первая книга уже составлена, свёрстана и даже отпечатана. За огромную помощь во всей этой работе Николай благодарит Александра Харитонова. Он также выражает признательность всем, кто помогал ему с редактированием текстов и оформлением обложки будущего издания: Марину Андриюк, специалиста ЦБС Норильска, Анну Гриманову, ответственного секретаря «Заполярки», а также Анастасию Носыреву, менеджера по рекламе театра.

Скоро первую партию в 100 экземпляров доставят в город, автор планирует продавать её в сувенирной лавке театра. И чтобы покрыть стоимость выпуска (почти в 100 000 рублей), за поддержкой он обратился к одному из общероссийских краудфандинговых порталов:

– Я понимал, что выпуск книги — дело затратное, и буду благодарен тем, кто решит поддержать меня в этом. Никогда не любил просить, но сейчас речь о творчестве, которое хочется донести людям.

Уже сейчас у Николая зреет мысль выпустить сборник фантастики с красочными иллюстрациями или даже книгу комиксов. Эту тему он обсудил с Николаем Надёжиным, руководящим студией комиксов и манги:

– Мы с ним проговорили идею, я прислал ему один из рассказов, который он готов прочесть и попробовать сделать к нему иллюстрации. Иллюстрированная книга фантастики — дело будущего, пока же посмотрим, как моё творчество примут горожане. Если честно, волнуюсь.

А ещё сегодня в спальне Каверина (ведь мысль может прийти и во сне) заняла место пробковая доска с массой заметок о самом крупном задуманном им произведении — романе. Главная идея тоже связана с гиперборейцами:

– Живёт себе главный герой, но с годами он начинает замечать странности: он никогда не болеет, друзья вокруг него старятся, а он — нет. Со временем в романе появятся и его родители, которых он не знал, они окажутся гиперборейцами, живущими тысячи лет. Что будет дальше, сам не знаю. Пока это лишь мысль, общая идея. Всё ещё может поменяться. Но там точно появится любовная линия...