В поисках себя

Мечта норильчан сбылась

В современных реалиях порой хочется завернуться в одеяло и, попивая горячий малиновый чай с бабушкиными пирожками, смотреть любимые с детства «Ну, погоди!» или «Ёжика в тумане». И чтобы не было возможности переключиться на другой канал. И никакого интернета.

Но сегодняшний образ жизни не позволяет этого сделать. Мы живем в вечной погоне за деньгами и «благами» цивилизации. При этом не видим, да и порой не ставим конкретные цели. Загнали свой богатый внутренний мир в такие тёмные уголки лабиринта меркантильности, что сам Минотавр с острова Крит не смог бы найти выход. Но выход есть всегда, и порой он находится в самых неожиданных местах.

Не зря говорят: мысли материальны. Вот и у меня вдруг реализовалось желание последних месяцев: взорвать лабиринт и высвободить свой внутренний мир, дать ему подышать, да так, чтобы глаза блестели и мозг работал на пределе.

Похоже, такое желание было не только у меня. Организаторы «Академии креативных индустрий» на подсознательном уровне почувствовали ментальный запрос творческого сообщества Норильска. И наша мечта материализовалась в виде Ольги Батуриной и её интенсива «Творческая перезагрузка». Но обо всём по порядку.

Необычное из обычного

23 норильчанина из числа представителей творческих профессий и просто творческих людей стали участниками интересного и полезного трехдневного интенсива в «Академии креативных индустрий» Агентства развития Норильска (АРН).

Занятия проводила Ольга Батурина, преподаватель Британской высшей школы дизайна Университета креативных индустрий Universal University, художница, концептуальный фотограф, арт–директор, художник–постановщик, режиссер видеоклипов и рекламных роликов.

Она познакомила нас с основными методами творческого возрождения и главными принципами создания творческого проекта любого рода. Рассказала, как можно развивать индивидуальный художественный язык, тренировать художественное зрение и придумывать нетривиальные визуальные решения. Учила работать с пространством и объектами в нём.

Но какая теория без практики! Её было даже больше, и это очень важно. Мы создавали автопортреты и иллюстрации в нестандартных техниках, например, применяя в качестве кистей и красок вещи из собственных сумок и рюкзаков, искали необычные способы использования обычных предметов, придумывали собственных персонажей, используя при их создании подручные материалы и городские «картинки».

Мы учились подходить к решению любых задач нестандартно, существенно расширяя представление о техниках, применяемых в работе над творческими проектами. Вдохновлялись на новые эксперименты.

– Здесь каждый смог творчески себя прокачать, освоив предлагаемые инструменты, увидеться с коллегами по креативному цеху, пообщаться, договориться о совместных проектах и, что особенно ценно, узнать о самом себе много интересного и вдохновляющего, — поделилась своими впечатлениями Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Творчество без границ

Ах да, забыл сказать, как меня туда занесло. Наверное, этому поспособствовал тот самый пресловутый творческий кризис. Мое хобби — фотография — перестало приносить удовлетворение. Смотрю на монитор, и мне становится скучно. Хочется поделиться с обществом собственным видением окружающего мира. Но, сравнивая в социальных сетях свои фотографии с тысячами других, понимаю, что в них пропала индивидуальность. А может её и не было? Нет, стоп! Что за «критик» сел мне на шею и ноги свесил. Надо его приструнить, дать волю чувствам. Сдвинуть на одно плечо этого зануду, а на другое усадить «внутреннего ребёнка». И не для того, чтобы они боролись за главенство, а подружить их. Эти свои желания я уже сформулировал по окончании перезагрузки. А когда записывался на интенсив, просто чувствовал, что нужна встряска.

Вот как Ольга Батурина описывает цели и задачи своей образовательной программы:

– Интенсив будет полезен тем, кто мечтает сделать творчество своим хобби или основной профессией, но не знает, с чего начать, а также представителям творческих профессий: иллюстраторам, декораторам, стилистам, художникам–постановщикам, фотографам, дизайнерам одежды и интерьеров, фильммейкерам, скульпторам, флористам и другим профессионалам, желающим зарядиться вдохновением, развить навык придумывания идей и оригинальных визуальных решений для своей работы. Интенсив поможет выходить за рамки привычного восприятия мира; работать с материалами и пространством; выработать свой художественный язык; смело фантазировать, изобретать и экспериментировать, видеть обычные предметы с самой неожиданной стороны; мыслить нестандартно и находить неординарные решения не только в работе над творческим проектом, но и в жизни. Вот всё это как раз мне и было нужно.

Новый взгляд на мир

От такого обучения я получил неимоверное удовольствие. К концу занятий мелькнула мысль: как жаль, что всё очень быстро закончилось и завтра на работу. Стоп! А почему завтра? Я ведь здесь ещё и в качестве корреспондента. И пошёл с новым видением пространства брать интервью.

Первым делом, конечно же, направился к Ольге Батуриной. Бесконечно много я ей задавал вопросов. Она же с бесконечным вдохновением на них отвечала. Она искренне рассказывала о своем восприятии самой себя, мира, людей нашего Норильска:

– В первый раз, когда Андрей Бартенев (российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, телеведущий), ваш земляк, предложил провести мастер– класс у него в галерее, у меня был сильный внутренний протест. Возникло много вопросов: что я могу рассказать, зачем мне это надо, я что, учитель? Но когда взялась анализировать ситуацию и спросила себя: а что именно я могу дать, что именно рассказать — начала формулировать идею. И сегодня я в Норильске, это очень символично.

Интенсив взращивает зерно, которое посеяно в каждом из нас, но у всех по–разному. Это индивидуальный процесс, он неконтролируемый. Любой возьмёт для себя то, что он готов взять на данном этапе. Кого–то вдохновило писать «утренние страницы», кого–то — изучать мир с помощью разных органов чувств. В любом случае эта игра ещё не оставила никого равнодушным. Даже самых закоренелых критиков, контролёров, скептиков.

Мне интересен богатый внутренний мир человека. Я вас всех чувствую. Интересно наблюдать проявления людей, их инсайты, их трагедии, их жизнь, как проявляется «внутренний ребёнок». Меня это заряжает, я кайфую. Нравится наблюдать, как люди получают удовольствие от того, что они делают, где они работают. Искренне хочется, чтобы была свобода, чтобы люди раскрепощали свой внутренний источник. Хочется, чтобы он сиял, вдохновлял, и никогда не угасал. Важно жить в движении, как бы в игре.

Норильск — это первый мой опыт пребывания за 69–й параллелью. Здесь появилось ощущение таинственности и... как будто находишься под каким–то куполом, как бы внутри себя. В норильчанах меня восхитили открытость, честность, искренность, радость и море позитива. В больших городах люди в основном дистанцированы друг от друга. Я сама с Сахалина. Там такие же открытые люди. Мне это близко по духу. Приезжаешь — и чувствуешь себя свободно.

***

Ольга и её курс дали лёгкость восприятия пространства и возможность выйти за рамки быта и перестать заморачиваться. Таких людей надо привозить к нам почаще, чтобы охватить больше жителей города. Ведь для смены «картинки» и за вдохновением надо выезжать на материк. А благодаря АРН мы эту перезагрузку можем сделать у нас на территории.