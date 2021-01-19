В Полярной арт-резиденции теперь можно работать и летом

Уже четыре года музейно–выставочный комплекс Норильска при поддержке гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» приглашает художников, дизайнеров, фотографов из других регионов оценить наш город свежим творческим взглядом, привнести в его жизнь что–то новое.

Музей Норильска после перерыва, связанного с карантином, возобновил приём заявок от художников и кураторов для участия в работе Полярной арт–резиденции. В новом году резидентов может стать больше, чем обычно, ведь теперь творить в нашем северном городе можно будет гораздо дольше — с 1 июня 2021 года по 1 марта 2022–го.

А приём заявок на поддержку проектов местных художников открыт всегда, их рассматривают дважды в год: в феврале и в августе.