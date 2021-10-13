В Полярной резиденции PolArt состоится открытие выставки «Норильская симфония»

Над созданием выставки резидент работал две недели. В своих работах он записал «голоса» Норильска, отсюда и название «Норильская симфония». Идейной основой работы Сергея Потеряева стало произведение Арсения Авраамова «Симфония заводских гудков», написанное в 1922 году в Баку.

Авторская выставка стала оммажем работе Авраамова. В ней Сергей Потеряев объединил разные части Большого Норильска: Кайеркан, Оганер, Талнах и Центральный район, окраину и центр, установив связь с разными историческими периодами через частичный реинэктмент события. Учитывая контекст, художник решил изменить и принцип создания работы:

«Сейчас, когда с развитием новых технологий заканчивается индустриальная эпоха, а большая часть заводов покинула территории больших городов, звучание музыкальной композиции в проекте также перемещается с улицы в галерею, фактически - из физического в пространство воображаемого, повторяя повсеместную тенденцию этого перехода», - раскрывает художественный замысел Сергей Потеряев.

Вместо живого исполнения в работе использовались field recording улиц, которые воспроизводятся на выставке, складываясь во временную музыкальную композицию. Вход свободный.

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