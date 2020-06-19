В природном парке "Ергаки" появились совятники. Желающие уже могут стать его посетителями

В природном парке "Ергаки" специалисты изготовили искусственные убежища для привлечения птиц на гнездование – совятники, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Пять таких убежищ установили на южном рубеже у кордона "Таловка". Конструкции своими руками сделали ребята из школьного лесничества села Верхнеусинского.

Как отметили работники парка, сейчас необходимость в изготовлении искусственных гнездовий для многих видов птиц весьма актуальна. Особенно это касается пернатых хищников, в частности, соколов и сов, которые, в отличие от, например воробьиных, сами гнёзда не строят. Они занимают подходящие для этого естественные ниши, дупла и убежища. Но в условиях интенсивных преобразований природы таких мест, к сожалению, не хватает.

Пернатые хищники являются индикаторами благополучия состояния экосистем и нуждаются в повышенном внимании со стороны человека. Когда-то поголовью хищников, включая пернатых, был нанесен серьёзный удар. Их считали чуть ли не основными врагами сельского, лесного и охотничьего хозяйства. Это сильно сказалось на их популяции.

«Конечно, сегодня ситуация во многом изменилась, но нанесённый природе ущерб необходимо хотя бы частично компенсировать, чтобы предотвратить уменьшение и исчезновение популяций животных и птиц. Безусловно, мы продолжим работу и будем оборудовать новые места для гнездования пернатых", – отметил руководитель дирекции природного парка "Ергаки" Игорь Грязин.

Сотрудники парка надеются, что первые результаты они получат уже в следующем сезоне. А правильное размещение с учётом экологических особенностей привлекаемых видов позволит не только оказать помощь птицам, но и организовать наблюдение на таких стационарных точках. Это позволит собрать достоверные сведения о присутствии конкретных видов пернатых хищников на территории парка "Ергаки".

Природный парк уже открыл двери для самостоятельного посещения с 1 июня. Однако массовые экскурсии пока не проводят и в базы отдыха не заселяют, рассказали в «Ергаках». Работу парка в полном объёме планируют возобновить после снятия ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.