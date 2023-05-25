В Профиграде для онлайн-жителей стартовала неделя искусств

Профиград - первый в России профориентационный онлайн-город для школьников. В нем дети смогут в формате привычной уже игровой среды, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб познать порядка 400 профессий в тематических «кварталах» города.

В виртуальном городе открылся первый в своем роде цифровой музей. Теперь школьники могут не только попробовать себя в разных профессиях, но и посетить павильон проекта «Россия — моя история». В мае цифровой музей представил онлайн-посетителям первую виртуальную выставку.

В Профиграде, как и во многих реальных городах России, стартовала неделя искусств. В честь этого события в главном музее виртуального города открылась экспозиция рисунков, которая также проходит в онлайн-формате. Художником себя может почувствовать каждый — для этого достаточно прислать свою работу по ссылке. Лучшие рисунки будет выбирать искусственный интеллект, а профиградцы проголосуют за понравившуюся картину.

Сейчас в просветительском парке Профиград можно попробовать себя в творческой специальности и узнать, как работает искусствовед и графический дизайнер, или посоревноваться с искусственным интеллектом и попробовать отличить оригинальные работы художников от тех, которые созданы нейросетью. Среди других новых активностей в Профиграде – кинотеатр, в котором каждую неделю появляются ролики о разных профессиях и примерочная профессий. Она поможет выбрать специальность по интересам.

В онлайн-городе Профиград уже больше 26 тысяч жителей, среди которых есть и ребята со всего Красноярского края. Стать жителем города, участвовать в его развитии, посещать виртуальные выставки и изучать профессии настоящего и будущего можно уже сейчас не только одному, но и в компании друзей.