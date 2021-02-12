В публичной библиотеке открылась выставка картин красноярской художницы Елены Исайкиной

Недавно член Союза художников России впервые побывала в нашем городе по приглашению Норильской детской художественной школы. Елена Исайкина провела несколько мастер-классов для детей и взрослых в проекте «квАРТирник». Художница, участник многих краевых, региональных, всероссийских и зарубежных выставок, привезла с собой и около 20 живописных этюдов, созданных во время поездки на Байкал. В публичной библиотеке работы будут экспонироваться на третьем этаже, в холле у абонемента, до 25 февраля.

По вопросу приобретения картин можно обратиться по телефону +7-913-839-58-18.