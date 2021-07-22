В Публичной библиотеке подведи итоги «Турнира поэтов — 2021»

Организаторы по правилам турнира поэтапно задавали в чате определённые темы, а участники должны были в течение суток отправить свои произведения без указания авторства. Работы онлайн оценивало жюри, члены которого находились в разных городах. А зрители могли проголосовать, познакомившись со стихами на информационных площадках Союза писателей Таймыра и Центра литературного творчества «Водолей».

Итоги подвели на празднике с участием актёров литературного театра. Почётного звания «Рыцарь поэзии» в этом году удостоена норильчанка Ирина Беляевя из Центра литературного творчества «Водолей». А приз зрительских симпатий — у Ивана Колесника, члена Норильской местной культурно-патриотической общественной организации «Солнце». Все участники турнира получили сертификаты и памятные подарки.