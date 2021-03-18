В Публичной библиотеке пройдёт литературно-музыкальная программа «Да разве сердце позабудет»

Норильчане начинали и заканчивали свой день под голос Эдуарда Петровича - с бодрящего приветствия на радио до сказок на ночь в передаче «Золотая полка». Тараканов был и солистом Красноярской филармонии, преподавателем Норильского музыкального училища. Его репертуар насчитывал более 300 произведений русской и зарубежной классики. И ему прекрасно удавалось сочетать разные грани творчества. Среди норильчан он был известен как «поющий диктор».

Мероприятие «Да разве сердце позабудет» будет наполнено памятными моментами, историями от бывших коллег Эдуарда Петровича, работавших в команде ГТРК «Норильск», на нём покажут уникальные фрагменты архивных видеохроник, и, конечно же, прозвучат песни в исполнении Тараканова. Вечер будет приурочен ко Дню работников культуры.

Концерт состоится 25 марта в 18.00 по адресу: Ленинский пр., 20а.