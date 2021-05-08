В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»

Татьяна Шайбулатова готовила «Подарок на всю жизнь» к 75-й годовщине Великой Победы, но путь книги к читателю оказался не прост. Она уже была готова к печати, но произошёл сбой, и её пришлось переписывать заново. Однако терпение и вера в себя помогли автору справиться со сложностями. И, наконец, читатели получили подарок.

Татьяна Ленцовна говорит, что повесть писалась очень тяжело:

– Я перечитала множество материалов в интернете, пересмотрела военные хроники, фотографии... Впечатление было настолько сильным, что порой ночью не могла заснуть. Очень переживала, как книгу примут. Но читателям всех возрастов она пришлась по душе.

Познакомиться с книгой можно в читальном зале Публичной библиотеки.