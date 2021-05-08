МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»

В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»

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В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»

Книга основана на историях о войне, рассказанных очевидцами тех трагических для страны и всего народа событий.

В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»В Публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подарок на всю жизнь»

Татьяна Шайбулатова готовила «Подарок на всю жизнь» к 75-й годовщине Великой Победы, но путь книги к читателю оказался не прост. Она уже была готова к печати, но произошёл сбой, и её пришлось переписывать заново. Однако терпение и вера в себя помогли автору справиться со сложностями. И, наконец, читатели получили подарок.

Татьяна Ленцовна говорит, что повесть писалась очень тяжело:

– Я перечитала множество материалов в интернете, пересмотрела военные хроники, фотографии... Впечатление было настолько сильным, что порой ночью не могла заснуть. Очень переживала, как книгу примут. Но читателям всех возрастов она пришлась по душе.

Познакомиться с книгой можно в читальном зале Публичной библиотеки.

Текст Наталья Черкашина
Фото из открытых источников
8 мая в 13:54 450
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