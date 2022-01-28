В регионе стартовал конкурс на предоставление субсидий для любительских творческих коллективов

Бюджет, выделенный на конкурс в этом году, составляет 2,5 млн рублей. Победитель сможет потратить средства на покупку сценических костюмов, обуви, музыкальных инструментов; оплату проезда к месту проведения творческих фестивалей и конкурсов и обратно; обеспечение проживания, питания; оплату мастер-классов и семинаров для участников коллективов.

Для участия необходимо отправить заявку в Государственный центр народного творчества (ГЦНТ) Красноярского края до 31 января по электронной почте: angelika-gcnt@mail.ru.

Вопросы можно задать по телефону 8 (391) 211-53-80, Анжелика Владимировна Власова, заместитель директора ГЦНТ по организационно-творческой деятельности.