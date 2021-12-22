Завтра в «Родине» подведут итоги конкурса «Отражение»

Фотографический проект-конкурс кинокомплекс в этом году проводит при поддержке лаборатории «Фаблаб-Норильск». Как отметила директор кинокомплекса Анастасия Батова, учреждения связывают давние партнёрские отношения, и то, что «Фаблаб» в этом году присоединился к конкурсу, стало изюминкой проекта.

«Главная задача «Отражения», - говорят организаторы, – поддержать талантливых любителей и развивать визуальную культуру, в том числе показать образ современного Норильска с помощью художественной фотографии».

Тема фотопроекта этого года – «Город. Новый год. Геометрия». Работы рассматриваются в номинациях «Треугольник», «Квадрат» и «Круг».

– Геометрия предполагает больше творчества, — рассказывает Елена Простакова, методист кинокомплекса «Родина». — Она позволяет увидеть что–то совершенно новое в том, что ты видишь ежедневно. Выбор пал на треугольник, круг и квадрат потому, что из этих фигур можно построить практически любой рисунок. Когда мы придумывали и обсуждали тему конкурса, пришли к выводу, что эта история должна быть связана именно с Новым годом, так как итоги конкурса мы подведём как раз накануне праздника. А что есть Новый год, если рассматривать его с точки геометрических фигур? Ёлочка — это треугольник, круг — ёлочная игрушка, а квадрат — коробка с подарком.

В конкурсе приняли участие индивидуальные авторы и творческие коллективы в двух возрастных категориях: 10-17 лет и от 18 лет и старше. Организаторы отмечают, что конкурс в первую очередь рассчитан на любителей, а определение уровня профессионализма они оставили на совести участников.

– Мы долго думали, по каким критериям определять профессионалов и любителей, — поясняет Елена Простакова. — Пришли к выводу, что профессионалами будем считать тех, кто фотографией зарабатывает на жизнь или имеет собственную фотостудию. Остальных, даже очень талантливых фотографов отнесём к категории любителей. Хотя, конечно, это тоже весьма субъективный отбор. Так что предоставим участникам возможность самостоятельно выбрать категорию. Если человек считает себя профессионалом высокого уровня, то ему будет просто совестно соревноваться с любителями.

Специально для всех участников, желающих подтянуть навыки съёмки, в рамках конкурса прошла серия мастер–классов, организованных «Фаблабом» в рамках проекта MEDIALAB. Как рассказала Ксения Пирогова, специалист лаборатории «Фаблаб–Норильск», провели их Юрий Боца и Виолетта Ряполова, они как раз и курируют проект MEDIALAB. В ходе мастер–классов в рамках «Отражения» участники кратко пробежались по базовым понятиям, связанным с фотографией: композиция кадра, правило третей, ритм и многое другое. Кроме того, на мастер–классах дали основные рекомендации и советы по подготовке фоторабот к конкурсам разного уровня.

Теперь пришло время подводить итоги. В конкурсе приняли участие около 300 человек, подавших 113 работ. Открытие выставки работ участников состоится 23 декабря в фойе «Родины», награждение пройдёт там же в 18.30.