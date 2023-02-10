В России запустили новый агрегатор культурных событий ЯRUS

Его география охватывает более 3,8 тысячи населённых пунктов страны.

Агрегатор собирает информацию с таких известных площадок, как Минкульт РФ, порталы «Афиша», «Рамблер», «Кассир», другие соцсети и Telegram-каналы, а также анонсы от блогеров ЯRUS. В ленте каждый найдёт мероприятие по вкусу - «квартирники», домашние театры, выставки, квесты, кулинарные школы, тематические ресторанные вечера, спортивные события.

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