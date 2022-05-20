В сентябре в Норильске откроется региональный образовательный центр Юрия Башмета

Презентация работы центра, создаваемого при поддержке компании «Норникель», состоится 24 мая в рамках выступления маэстро Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты Москвы» в Норильском Заполярном театре драмы.

С 2013 года в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в стране начали работу региональные образовательные центры для музыкально одарённых учеников. Их основная задача – выявление и всестороннее развитие талантливых молодых музыкантов. В течение года в эти учебные заведения для проведения репетиций и мастер-классов приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги. На сегодняшний день центры основаны уже в 15 российских городах.

Проект «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации.